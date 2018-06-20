20 июня 2018, среда

В Киеве предложили сделать въезд авто в центр платным

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Центр Киева планируют сделать платным
Фото: visitkyiv.com.ua

Центр Киева планируют сделать платным

Институт Генерального плана Киева предложил ввести плату за въезд автомобилей в центр столицы.

Таким образом планируют уменьшить количество автомобилей на центральных дорогах города.

Кроме того, предлагается построить перехватывающие паркинги на границе центрального ядра. В Киевгенплане ожидают, что таким образом часть населения сменит авто на общественный транспорт. Также предлагается увеличить тарифы на парковку в центральной зоне.

По данным Киевгенплана, в Киеве зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей, из них 767 тыс. легковых. В город ежедневно в утренние часы пик въезжает около 100 тыс. автомобилей. Большинство из них направляется через центр Киева в связи с недостаточным количеством объездных магистралей.

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