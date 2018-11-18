В Киеве правоохранители задержали помощника Надежды Савченко - видео

Люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев

В Киеве правоохранители при участии спецназа задержали Валерия Мосийко, помощника внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщает Громадське, во время задержания произошли столкновения. По данным издания, люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев.

В Киеве задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мосийка - при задержании произошла стычка, люди пытались отбить помощника в полиции pic.twitter.com/6Tt0ikHsWU - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 ноября 2018 г.

Сестра Надежды Савченко Вера Савченко сообщила, что Мосийко является помощником ее сестры на общественных началах, он бывший работник МВД.

По ее словам, Мосийко возвращался с Михайловской площади, где каждое воскресенье проходит акция в поддержку Надежды Савченко и политзаключенных.

Вера Савченко утверждает, что во время акции Мосийко ударили представители полиции: "Валерия ударили по лицу, разбили нос в кровь и прыснули баллончиком".

Уже после акции, по словам Веры, ей сообщили, что Мосийко задерживают.

Помощника Надежды Савченко задержали в Киеве. Сестра Надежды Вера Савченко заявляет, что полиция не сообщает причину задержания pic.twitter.com/pOsEVMKaeq 18 ноября 2018 г.