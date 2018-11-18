18 ноября 2018, воскресенье

В Киеве правоохранители задержали помощника Надежды Савченко - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев

Люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев

В Киеве правоохранители при участии спецназа задержали Валерия Мосийко, помощника внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщает Громадське, во время задержания произошли столкновения. По данным издания, люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев.

Сестра Надежды Савченко Вера Савченко сообщила, что Мосийко является помощником ее сестры на общественных началах, он бывший работник МВД.

По ее словам, Мосийко возвращался с Михайловской площади, где каждое воскресенье проходит акция в поддержку Надежды Савченко и политзаключенных.

Вера Савченко утверждает, что во время акции Мосийко ударили представители полиции: "Валерия ударили по лицу, разбили нос в кровь и прыснули баллончиком".

Уже после акции, по словам Веры, ей сообщили, что Мосийко задерживают.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове