В центре Киева появился мурал, посвященный расстрелянному россиянами военному 29 апреля, 12:46 В центре Киева появился мурал, посвященный украинскому защитнику Александру Мациевскому (Фото:Верховная рада Украины)

В центре Киева появился мурал, посвященный расстрелянному россиянами военнослужащему Герою Украины Александру Мациевскому и памяти всех погибших защитников во время войны.

Мурал создан на одном из административных зданий Верховной Рады Украины. На нем изображен Александр Мациевский, расстрелянный россиянами после произнесенных слов «Слава Украине». Сверху над портретом написано «Слава Украине. Героям Слава».

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Судя по фото, увидеть мурал приехала мать Героя Прасковья Демчук.

Работу создал французский художник Кристиан Гуэми, известный под псевдонимом С215.

Идея создания мурала в Киеве возникла, когда делегация Верховной Рады посетила выставку художника во время визита во Францию в январе 2023 года.

Это не первая работа Кристиана Гуэми в Украине. До этого он уже создал уличные работы во Львове, Житомире, Киеве и освобожденных Буче, Гостомеле и Ирпене Киевской области.

Погиб как Герой. Что известно об Александре Мациевском

6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а потом еще несколько раз — в тело.



Впоследствии удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

42-летний Мациевский был гражданином Молдавии, но проживал в Нежине. Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Мациевский пошел воевать добровольцем.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.