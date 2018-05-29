В Киеве частично возобновили поставки горячей воды

В Киеве частично восстановили горячее водоснабжение до установленного срока завершения гидравлических испытаний (1 июня).
По состоянию на вторник, 29 мая, 1 366 потребителям были возобновлены поставки горячей воды после проведения гидравлических испытаний. Указанные дома подключены к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения.
Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Петр Пантелеев.
Горячая вода появилась в 1253 жилом доме, 21 лечебном учреждении, 50 детсадов, 42 школы и другие.
На сегодня без горячего водоснабжения еще остаются почти 3000 зданий города.
Согласно заявлению Пантелеева, в районных котельных и станций теплоснабжения отсутствует газоснабжение в связи с отказом НАК Нафтогаз Украины заключить договор с КП Киевтеплоэнерго на поставку природного газа.
"Именно поэтому где существует техническая возможность, мы подключили здания к другим источникам теплоснабжения - до ТЭЦ, на которых пока газоснабжение не прекращено", - пояснил он.
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Напомним, в конце апреля в восьми из десяти районов Киева до 1 июня выключили горячее водоснабжение из-за проведения гидравлических испытаний.
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