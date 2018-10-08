В Киеве посреди шестиполосной дороги установили биотуалеты - видео

Кто и зачем установил кабинки посреди дороги, не известно

На левом берегу Киева посреди шестиполосной дороги установили четыре кабинки биотуалетов.

Соответствующее видео опубликовала у себя в Facebook общественный активист Виктор Данилюк.

"На проспекте Соборности. Левый берег Киева. Уважаемые граждане, пожалуйста, будьте внимательными", - призвал он.

По данным Информатора, туалетные кабинки были установлены 7 октября для участников забега Wizz Air Kyiv City Marathon.

Поскольку дорога в этот день была закрыта автотранспорта, никаких предупреждающих знаков возле них не устанавливали, однако на следующий день движение по ней возобновилось, а биотуалеты так и остались.