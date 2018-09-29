В Киеве после реконструкции открыли обновленный Сырецкий парк

В парке, в частности, установили навигационные указатели и информационные тумбы

В пятницу, 28 сентября, в Киеве после капитального ремонта открыли первую обновленную часть Сырецкого парка.

Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.

Площадь Сырецкого парка - 22 гектара, капитальный ремонт пока сделали на 4,5 гектарах.

Так, в парке вымостили дорожки плиткой, установили 4 беседки, современное LED-освещения, новые скамейки, урны для мусора, обустроили новый газон и систему полива. Работает здесь пункт охраны и начали работы по монтажу системы видеонаблюдения. Также установили навигационные указатели и информационные тумбы.

Для детей в Сырецком парке открыли две игровых площадки с современным покрытием, песочницу. Один из площадок - удобная для детей с инвалидностью.

Для активного отдыха взрослых в парке есть антивандальная спортивная площадка с тренажерами и мультифункциональная площадка для игры в волейбол и баскетбол, есть теннисные столы, отдельные шахматные зоны. В обновленной зоне отдыха появился домик садовника, дополнительная общественная уборная, которая учитывает потребности мам с детьми и людей с инвалидностью. Планируется восстановить танцевальную площадку и обустроить поляну для медитаций.

Вдоль парка по улице Парково-Сырецкая обустроили тротуар, а также карманы для парковки авто, установлено современное LED-освещения.

Стоимость капитального ремонта парка - 31 млн. гривен.