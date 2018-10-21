В Киеве попрощались с актрисой Мариной Поплавской

В воскресенье, 21 октября, в Октябрьском дворце в Киеве состоялась церемония прощания с актрисой Дизель Шоу Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП под столицей.

Об этом сообщает Информатор.

"Очередь людей, которые хотели возложить цветы и проститься с Мариной Поплавской, растянулась на пару сотен метров. Многие женщины плакали, а мужчины были опечалены и немногословны", - передает издание.

Пришедшие проститься вспоминали Поплавскую как трудолюбивого актера и светлого человека, она готовилась к выступлениям до последнего, пока номер не выйдет идеально.

Возложить цветы актрисе пришли, в частности, ведущая и актриса Руслана Писанка, автогонщик и журналист Алексей Мочанов, актер и ведущий Сергей Сивохо, шоумен Антон Лирник, актер КВН Евгений Сморигин, министр культуры Украины Евгений Нищук.

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Как известно, в понедельник, 22 октября, с Мариной Поплавской попрощаются в ее родном Житомире. Церемония прощания состоится в 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. После этого пройдёт отпевание в Кафедральном соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире.

Напомним, 20 октября в результате ДТП на трассе Киев-Чоп погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская. Еще двоих пострадавших актеров, Егора Крутоголова и Яну Глущенко, госпитализировали. Угрозы их жизни нет.