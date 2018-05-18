В Киеве полностью возобновили движение по Набережному шоссе после ремонта

Движение по Набережному шоссе ограничили из-за ремонта еще в апреле

В Киеве 18 мая полностью восстановили движение по Набережному шоссе после ремонта.

Об этом сообщается на странице коммунальной корпорации Киевавтодор в Facebook.

Напомним, 10 апреля стало известно, что движение по Набережному шоссе ограничат на участке от Почтовой площади до моста Метро на неопределенный срок из-за ремонта асфальтобетонного покрытия.

4 мая главный специалист Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Виктор Петрук сообщил о том, что транспортные потери Киева от капитального ремонта на Набережном шоссе составляют 2,1 миллиарда гривен в год.