В Киеве полностью возобновили движение по Набережному шоссе после ремонта

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Движение по Набережному шоссе ограничили из-за ремонта еще в апреле
Фото: Комунальна корпорація "Київавтодор" via Facebook

Движение по Набережному шоссе ограничили из-за ремонта еще в апреле

В Киеве 18 мая полностью восстановили движение по Набережному шоссе после ремонта.

Об этом сообщается на странице коммунальной корпорации Киевавтодор в Facebook.

Напомним, 10 апреля стало известно, что движение по Набережному шоссе ограничат на участке от Почтовой площади до моста Метро на неопределенный срок из-за ремонта асфальтобетонного покрытия.

4 мая главный специалист Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Виктор Петрук сообщил о том, что транспортные потери Киева от капитального ремонта на Набережном шоссе составляют 2,1 миллиарда гривен в год

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