30 июня 2018, суббота

В Киеве полицейские ловили хулигана, запрыгнувшего на крышу патрульного автомобиля - видео

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Парня задержали и доставили в райотдел
Скриншот

Парня задержали и доставили в райотдел

Сотрудникам патрульной службы Нацполиции пришлось ловить в Киеве хулигана, который запрыгнул на крышу их служебного автомобиля.

Соответствующее видео, снятое камерой уличного наблюдения, было опубликовано на сервисе YouTube.

На обнародованных кадрах видно, как молодой человек с разбегу запрыгивает на патрульную машину, после чего пытается сбежать.

Впрочем, как отмечается в описании к ролику, парень уже "через минуту был задержан и доставлен в райотдел".

При этом объяснить свой поступок хулиган не смог.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейские открыли огонь во время погони за водителем, решившим над ними поиздеваться.

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