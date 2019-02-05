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В Киеве полицейский начальник попался на взятке в $34 тысячи

Сегодня, 15:14
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СБУ

Полицейского задержали при получении части взятки в размере $15 тысяч

Правоохранители задержали в Киеве и. о. начальника территориального отдела Голосеевского управления Национальной полиции.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, полицейский вымогал у местного предпринимателя, заявившего о краже принадлежащих ему средств, взятку за соответствующее реагирование.

Свою "помощь" коррупционер оценил в $34 тысячи.

Фото: СБУ

Задержали злоумышленника прямо в рабочем кабинете после получения им части взятки в размере $15 тысяч.

Теги:   Коррупция Полиция Киев

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