В Киеве полицейский начальник попался на взятке в $34 тысячи Сегодня, 15:14 1323 Цей матеріал також доступний українською СБУ Полицейского задержали при получении части взятки в размере $15 тысяч СБУ

Правоохранители задержали в Киеве и. о. начальника территориального отдела Голосеевского управления Национальной полиции.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, полицейский вымогал у местного предпринимателя, заявившего о краже принадлежащих ему средств, взятку за соответствующее реагирование.

Свою "помощь" коррупционер оценил в $34 тысячи.

Фото: СБУ

Задержали злоумышленника прямо в рабочем кабинете после получения им части взятки в размере $15 тысяч.