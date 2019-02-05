В Киеве полицейский начальник попался на взятке в $34 тысячи
Сегодня, 15:14
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Правоохранители
задержали в Киеве и. о. начальника территориального отдела Голосеевского
управления Национальной полиции.
Об этом
рассказали в Службе безопасности Украины.
Как сообщается,
полицейский вымогал у местного предпринимателя, заявившего о краже
принадлежащих ему средств, взятку за соответствующее реагирование.
Свою
"помощь" коррупционер оценил в $34 тысячи.
Фото: СБУ
Задержали
злоумышленника прямо в рабочем кабинете после получения им части взятки в
размере $15 тысяч.