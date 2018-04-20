К началу лета в Киеве появятся 27 пунктов проката велосипедов.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян.

По его словам, создание развитой велоинфраструктуры является одной из ключевых задач.

В текущем году на создание комфортного для велосипедистов пространства выделили 50 млн гривен.

Эти средства пойдут на восстановление и достройку веломаршрута Жилой массив Троещина - Центр и на проектирование трех магистральных велодорог: Оболонь - Подол, Соломенка - Центр, Виноградарь - Центр.