В Киеве появится 30 дополнительных пунктов обогрева

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает, что с 23 января в Киеве будут обустроены дополнительные 30 пунктов обогрева.

Решение было принято Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с резким похолоданием.

Пункты обогрева будут развернуты в зданиях коммунальных предприятий.

"В такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. На территории столицы будет работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых - в круглосуточном режиме", - сообщили в КГГА.

Напомним, во вторник, 23 января, в Украине ожидается резкое снижение температуры.