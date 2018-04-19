В Киеве появилась улица Михайля Семенко и переулок Дзиги Вертова

В Киевсовете депутаты одобрили новые названия 23 улиц и уточнили еще одно название.

Об итогах пленарного заседания 19 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Голосеевском районе появятся следующие улицы: Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михайля Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского.

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В Оболонского района появилось шесть новых улиц: Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Ганны Барвинок.

В Святошинском районе названия получили также шесть новых улиц. Они будут носить названия: Елены Курило, Алексея Синявского, Николая Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.

Переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы появятся в Днепровском районе. А в Соломенском районе - улица Аттилы Могильного.

Кроме того, название улицы Валентина Отаманского в Голосеевском районе уточнили. Теперь она будет носить название Валентина Отамановского.

В свою очередь Киевский городской совет в этот день одобрил в первом чтении решение о прекращении инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.