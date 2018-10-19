19 октября 2018, пятница

В Киеве поезд Интерсити насмерть сбил мужчину

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Компания людей в состоянии алкогольного опьянения сидела на железнодорожных путях
Фото: Информатор

Компания людей в состоянии алкогольного опьянения сидела на железнодорожных путях

В Киеве на железнодорожной станции Фармацевтическая поезд сбил мужчину.

Как сообщает Информатор, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как рассказала дежурная по переезду, она не видела, что на путях сидят люди. В этот момент в сторону центрального ж/д вокзала ехал скоростной поезд Интерсити+ №725 сообщением Харьков - Киев. Машинист состава увидел людей и начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал, однако один мужчина не успел уйти с путей.

Друг погибшего рассказал, что он увидел поезд вдалеке, скорость его была высокой. Жену умершего и еще одного мужчину он оттолкнул, а последнего не успел.

В момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, 13 октября на железной станции Мохнач Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину.

Журнал Новое Время №38

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