В Киеве подросток распылял в лицо прохожим слезоточивый газ, ему сообщили о подозрении

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 16-летнему подростку, который распылял слезоточивый газ прохожим на улице.
По данным ведомства, инцидент произошел 14 ноября в Подольском районе столицы.
Парень подходил к женщинам на улице и распылял им в лицо слезоточивый газ. При этом свои действия он снимал на мобильный телефон. Его младший друг, который ходил вместе с ним, тоже снимал на видео, чтобы потом выложить эти записи в социальные сети.
От действий хулигана пострадали две женщины 59 и 62 лет.
Несовершеннолетний задержан. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
- Читайте также: В школе под Киевом распылили газ, девять учеников в больнице
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования