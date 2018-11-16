В Киеве подросток распылял в лицо прохожим слезоточивый газ, ему сообщили о подозрении

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 16-летнему подростку, который распылял слезоточивый газ прохожим на улице.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 ноября в Подольском районе столицы.

Парень подходил к женщинам на улице и распылял им в лицо слезоточивый газ. При этом свои действия он снимал на мобильный телефон. Его младший друг, который ходил вместе с ним, тоже снимал на видео, чтобы потом выложить эти записи в социальные сети.

От действий хулигана пострадали две женщины 59 и 62 лет.

Несовершеннолетний задержан. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.