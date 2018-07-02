02 июля 2018, понедельник

В Киеве подросток после удара током упал с крыши поезда на железнодорожные пути

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Подростка с ожогами более 50% тела госпитализировали в реанимацию
Фото: dtp.kiev.ua

Подростка с ожогами более 50% тела госпитализировали в реанимацию

В воскресенье, 1 июля, в Киеве в результате удара током на крыше электропоезда пострадал подросток.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

Как отмечается, в результате инцидента пострадавший во время движения поезда упал на железнодорожные пути.

"Электричка Киев-Фастов. Взрыв на крыше. На пути падает обожженный подросток. Жив, в сознании, просит о помощи. Через 10 мин скорая в тяжелом состоянии, с электротравмой и ожогами более 50% тела, забирает в реанимацию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе 11-летную девочку ударило током на крыше поезда.

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