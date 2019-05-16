В Киеве подростки задержали вора, ограбившего припаркованный автомобиль - видео
В четверг, 16
мая, в Киеве группа подростков задержала мужчину, который на их глазах украл из
припаркованного автомобиля авторегистратор и пытался сбежать.
Об этом со
ссылкой на очевидцев передает Киев Оперативный.
"Парни
увидели как некий наркоша (Петраш Иван Дмитриевич) разбил стекло в
припаркованном авто (на улице Вышгородской) и украл видеорегистратор. Побежали
за ним и сделали несколько замечаний, после чего заставили подождать полицию",
- говорится в сообщении.
Внимание: на
видео присутствует ненормативная лексика
В итоге на вызов
прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника.