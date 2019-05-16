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В Киеве подростки задержали вора, ограбившего припаркованный автомобиль - видео

Сегодня, 16:45
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В Киеве подростки задержали вора, ограбившего припаркованный автомобиль - видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

Злоумышленника передали сотрудникам полиции

В четверг, 16 мая, в Киеве группа подростков задержала мужчину, который на их глазах украл из припаркованного автомобиля авторегистратор и пытался сбежать.

Об этом со ссылкой на очевидцев передает Киев Оперативный.

"Парни увидели как некий наркоша (Петраш Иван Дмитриевич) разбил стекло в припаркованном авто (на улице Вышгородской) и украл видеорегистратор. Побежали за ним и сделали несколько замечаний, после чего заставили подождать полицию", - говорится в сообщении.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика

В итоге на вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника.

Теги:   Видео Кража Подростки Киев

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