В Киеве под здание Ocean Plaza принесли шины, стены ТРЦ разрисовали краской

Во вторник, 27 ноября, в Киеве под зданием ТРЦ Ocean Plaza представители националистических организаций проводят акцию протеста против владельцев здания.

Как сообщает Информатор, большинство митингующих – представители организации Сокол.

Активисты принесли под ТРЦ шины и сложили их возле центрального входа. Главный вход и стены здания разрисовали красками.

На ТРЦ появились надписи Собственность России и Не покупай в Оушен плаза.

В полиции сообщили, что в акции протеста принимают участие около 50 человек, пишет Интерфакс-Украина.

"На месте – патрули и спасатели. Идут переговоры", - уточнили в ведомстве.

ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн. Партнерами по развитию проекта выступили киевские компании UDP, К.А.Н. и московская ТПС Недвижимость, эксклюзивный брокер проекта и автор концепции – киевская консалтинговая компания UTG. Формальным владельцем объекта является компания ИС Лыбидь, созданная в 2009 году.