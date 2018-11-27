27 ноября 2018, вторник

В Киеве под здание Ocean Plaza принесли шины, стены ТРЦ разрисовали краской

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Шины принесли под центральный вход
Скриншот с видео

Шины принесли под центральный вход

Во вторник, 27 ноября, в Киеве под зданием ТРЦ Ocean Plaza представители националистических организаций проводят акцию протеста против владельцев здания.

Как сообщает Информатор, большинство митингующих – представители организации Сокол.

Активисты принесли под ТРЦ шины и сложили их возле центрального входа. Главный вход и стены здания разрисовали красками.

На ТРЦ появились надписи Собственность России и Не покупай в Оушен плаза.

В полиции сообщили, что в акции протеста принимают участие около 50 человек, пишет Интерфакс-Украина

"На месте – патрули и спасатели. Идут переговоры", - уточнили в ведомстве.

ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн. Партнерами по развитию проекта выступили киевские компании UDP, К.А.Н. и московская ТПС Недвижимость, эксклюзивный брокер проекта и автор концепции – киевская консалтинговая компания UTG. Формальным владельцем объекта является компания ИС Лыбидь, созданная в 2009 году.

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