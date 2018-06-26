26 июня 2018, вторник

В Киеве под здание Генпрокуратуры принесли гроб с "убитыми" делами - видео

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Активисты назвали свою акцию
Фото: Информатор

Активисты назвали свою акцию "похороны правового государства"

Во вторник, 26 июня, под здание Генеральной прокуратуры в центре Киева принесли гроб.

Как сообщает Информатор, в него активисты положили Конституцию Украины, Криминальный кодекс и названия уголовных производств, "убитых" ГПУ.

Кроме того, участвовавшие в акции музыканты сыграли траурный марш в честь "похороны правового государства".

По словам организаторов, прокуратура до сих пор не расследовала 12 уголовных дел, среди которых, в частности, избиение активистов и порча их имущества.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные пытались убить ножом члена Совета общественного контроля НАБУ.

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