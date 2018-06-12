12 июня 2018, вторник

В Киеве под мостом у метро Левобережная застрял тягач с экскаватором - фото

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Путепровод в результате ДТП серьезно не пострадал
Фото: dtp.kiev.ua

Путепровод в результате ДТП серьезно не пострадал

Во вторник, 12 июня, под мостом в районе станции метро Левобережная в Киеве застрял тягач с экскаватором.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают в сообществе dtp.kiev.ua.

"К счастью водитель вовремя понял, что габарит не проходит, и почти успел остановиться", - говорится в сообщении.

При этом серьезных повреждений путепровода на опубликованных фото с места происшествия не заметно.

В то же время на снимках, опубликованных в сообществе Киев Оперативный, видно, что в результате столкновения с мостом пострадала кабина экскаватора.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель решил съехать по лестнице и застрял на ней.

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