В Киеве под мостом у метро Левобережная застрял тягач с экскаватором - фото

Путепровод в результате ДТП серьезно не пострадал

Во вторник, 12 июня, под мостом в районе станции метро Левобережная в Киеве застрял тягач с экскаватором.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают в сообществе dtp.kiev.ua.

"К счастью водитель вовремя понял, что габарит не проходит, и почти успел остановиться", - говорится в сообщении.

При этом серьезных повреждений путепровода на опубликованных фото с места происшествия не заметно.

В то же время на снимках, опубликованных в сообществе Киев Оперативный, видно, что в результате столкновения с мостом пострадала кабина экскаватора.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель решил съехать по лестнице и застрял на ней.