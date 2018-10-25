В Киеве почти сутки не могут убрать фуру, которая заблокировала часть дороги из-за ДТП

На улице Академика Заболотного в Киеве почти сутки не могут убрать фуру, которая перевернулась в результате ДТП и заблокировала часть дороги.

По данным ТСН, у сотрудников коммунальных служб не хватает спецтехники. К месту инцидента привезли другой грузовик, чтобы убрать фуру с дороги.

Из-за того, что машина перекрывает одну полосу движения на Заболотного и Большой Окружной образовалась километровая пробка.

Как сообщает Информатор, авария произошла около 12:00 дня 24 октября. Фура ехала по улице Заболотного в сторону Столичного шоссе.

По предварительным данным, дальнобойщик превысил безопасную скорость. Volvo перевернулась на правый бок, снесла отбойник и зависла на краю обрыва.

В прицепе находились ящики с кофейной продукцией.

Водителя госпитализировали с травмой руки.