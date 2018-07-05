В Киеве по запросу ФБР задержали группу киберпреступников

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность группы интернет-мошенников, которые присваивали себе деньги американских граждан и переводили их на счета в украинских банках.

Как сообщается, за помощью в поимке киберпреступников к СБУ обратились представители ФБР.

"Оперативники спецслужбы установили, что граждане одной из африканских стран создали фейковую страницу знакомств в одной из социальных сетей. Злоумышленники, представляясь американскими бизнесменом, якобы имеющим бизнес в Украине, познакомились с женщиной из США для организации дальнейшей совместной жизни", - рассказали в ведомстве.

После этого мошенники сообщили от имени "предпринимателя", что у него возникли проблемы с украинскими правоохранителями, из-за чего он не может ликвидировать свой бизнес и вернуться в США.

"Введенная в заблуждение женщина перечислила злоумышленникам $1,5 млн на "решение проблем". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что участники группы сняли средства в отделениях отечественных банков и легализовали их путем приобретения имущества", – добавили в спецслужбе.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства иностранцев правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, в том числе мобильные телефоны и компьютерную технику, с которых велась переписка, и банковские документы, подтверждающие перечисление денег потерпевшей.