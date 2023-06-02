В Киеве три района частично остались без света из-за непогоды 2 июня, 17:39 Дерево упало на машину в Оболонском районе Киева, 2 июня (Фото:Скриншот видео Киев.Сейчас)

В пятницу, 2 июня, в Киеве бушует непогода, в результате чего три района Киева частично остались без света. Также пострадала область.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

По информации ведомства, из-за грозы уже есть частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевской области. Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы поскорее ликвидировать последствия непогоды.

Видео дня

Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

В ДТЭК напомнили, что необходимо быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.