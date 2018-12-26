В Киеве планируют реконструировать центральный гастроном на Крещатике Сегодня, 18:13 227 Цей матеріал також доступний українською Фото: пресс-служба ГСЧС Ранее в здании гастронома произошел пожар

В КГГА сообщили, что Департамент охраны культурного наследия согласовал реставрацию памятника архитектуры и градостроительства местного значения на Крещатике, сообщает пресс-служба ведомства.

Необходимо получить разрешение на проведение работ в Департаменте охраны культурного наследия, а также, в случае необходимости, в Министерстве культуры разрешение, в том числе, по прокладке инженерных сетей.

По словам директора Департамента Александра Никоряка, уже в скором времени будут начаты противоаварийные и реставрационные работы.

“Таки есть социально ответственные представители бизнеса, которым не безразличен наш город, наше историческое и культурное наследие. Я бы советовал поторопиться и другим частным владельцам памятников. Поскольку вскоре Верховная Рада усилит ответственность за доведение до разрушения памятников, и штрафами в полторы тысячи гривен уже не обойтись", - сказал он.

Напомним, что в июне 2017 года в центре Киева произошел пожар в здании бывшего Центрального гастронома по улице Крещатик, 40/1, на углу с улицей Богдана Хмельницкого.