В Киеве пять человек отравились после употребления суши в одном из ресторанов

В Киеве, начиная с 15 февраля, зарегистрировано пять случаев отравления после употребления суши в заведении общественного питания.

"За период с 15.02.2018 по 19.02.2018 зарегистрировано пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания", - говорится в заявлении Госпродпотребслужбы.

Все больные заявили, что употребляли суши Филадельфия. Сейчас трех из них госпитализировали.

Специалистами начато обследование заведения с отбором образцов для проведения лабораторных исследований. Эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается.

По данным издания Информатор, все больные заказывали суши в ресторане Евразия на Проспекте Победы, 84в. В самом ресторане сообщили, что работают в штатном режиме и не знают об отравлении людей.

Напомним, что летом 2017 года из-за употребления в пищу суши в ресторане Евразия на Дмитровской было зафиксировано 39 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Согласно результатам анализов, у повара была обнаружена однотипная сальмонелла S.enteritidis группы D.