В Киеве пьяный водитель врезался в эвакуатор и устроил разборки с полицией

На улице Соломенской в течение трех часов на одном участке произошли две автомобильные аварии

В Киеве на улице Соломенской вечером 24 октября на одном участке за три часа произошло два ДТП.

Как сообщает Информатор, сперва Volkswagen Passat, совершая обгон по встречной полосе, не рассчитал траекторию и, когда перестраивался в свою полосу, зацепил Mercedes. От столкновения Volkswagen занесло, после чего он влетел в бордюр.

Когда закончилось оформление первого ДТП и Volkswagen Passat уже забирал эвакуатор, на этом же месте произошла еще одна авария. Водитель Toyota Hilux пытался объехать место первого ДТП. В этот момент в него и в эвакуатор влетел Mitsubishi Pajero Sport с пьяным водителем и пассажиркой.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения не заметил эвакуатор и в последний момент пытался уйти от столкновения, но врезался в него и Toyota. Водитель проходить тест на драгере отказался. Вместо этого он начал вести себя агрессивно и ругался с представителями полиции. Его друг, который приехал, чтобы поддержать товарища, был еще более агрессивен, после чего на него надели наручники и доставили в управление полиции.

В результате обоих аварий никто не пострадал. Детали ДТП установит следствие.

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