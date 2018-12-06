В Киеве пьяный водитель врезался в автомобиль Uber c двумя пассажирами
Сегодня, 11:20
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В ночь на четверг, 6 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием Mitsubishi Lancer и Renault Clio службы такси Uber.
Как сообщает Информатор, авария случилась на мосту через Русановский пролив.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением и влетел на высокой скорости в заднюю часть такси, в котором в этот момент находились две пассажирки.
В результате происшествия одна из них получила травму головы.
Водитель Lancer признался, что незадолго до ДТП отмечал свой день рождения, однако проходить тест на содержание алкоголя в крови отказался.