В Киеве пьяный водитель врезался в автомобиль Uber c двумя пассажирами Сегодня, 11:20 82 Цей матеріал також доступний українською Водитель Mitsubishi признался, что отмечал свой день рождения Фото: Информатор

В ночь на четверг, 6 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием Mitsubishi Lancer и Renault Clio службы такси Uber.

Как сообщает Информатор, авария случилась на мосту через Русановский пролив.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением и влетел на высокой скорости в заднюю часть такси, в котором в этот момент находились две пассажирки.

В результате происшествия одна из них получила травму головы.

Водитель Lancer признался, что незадолго до ДТП отмечал свой день рождения, однако проходить тест на содержание алкоголя в крови отказался.