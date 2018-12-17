В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и набросился на патрульных Сегодня, 12:22 193 Цей матеріал також доступний українською После проверки на драгере водителя Ford прибор показал 1.44 промилле алкоголя Фото: Информатор

Ночью 17 декабря в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с участием автомобилей Ford и Kia.

Как сообщает Информатор, Kia Cerato стояла на светофоре, когда сзади в нее врезался Ford Fiesta. Он удара водитель Kia потерял сознание, а когда очнулся, вызвал полицию.

Водитель Ford вел себя неконтролируемо и агрессивно. Из-за этого сотрудники полиции решили проверить его на драгере. Прибор показал превышение нормы алкоголя в крови в четыре раза - 1.44 промилле. Водитель вел себя буйно и провоцировал полицейских на конфликт.

Правонарушителя задержала полиция. Из-за его неадекватного поведения, им пришлось надеть на него наручники.