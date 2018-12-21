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В Киеве пьяный водитель пытался сбежать от патрульных и устроил ДТП

Сегодня, 09:08
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Водитель пытался таранить патрульный автомобиль и создал множество аварийных ситуаций

Фото: Информатор

Ночью в Киеве на улице Оноре де Бальзака патрульные попытались остановить Daewoo Lanos, однако водитель авто проигнорировал требование правоохранителей и начал уезжать.

Патрульные начали преследовать автомобиль, при этом водитель игнорировал требования полицейских и продолжал движение, сообщает Информатор.

Мужчина выехал с Троещины и поехал по Северному мосту в сторону правого берега. В ходе движения Lanos пытался таранить патрульный автомобиль и создал множество аварийных ситуаций.

Остановить машину удалось только на перекрестке проспекта Степана Бандеры и улицы Иорданской. На перекрестке машину занесло и она зацепила забор. Водитель пытался уехать дальше, но сотрудники полиции успели достать водителя из машины.

Мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался в сторону правоохранителей и имел признаки алкогольного опьянения. Также он утверждал, что является сотрудником правоохранительных органов.

В момент погони в машине была девушка. Когда водителю предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови, она начала утверждать, что сидела за рулем машины.

Мужчине несколько раз предлагали пройти тест на драггере, но в итоге он отказался. На него были составлены административные материалы по нескольким статьям. Подробности инцидента устанавливаются.

Теги:   Погоня ДТП Киев

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