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В Киеве пьяный водитель Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом: погибла женщина

Сегодня, 11:48
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В результате ДТП погибла 45-летняя женщина

Фото: Информатор

Вечером 20 декабря на проспекте Леся Курбаса в Киеве автомобиль Mercedes столкнулся с автобусом МАЗ, который заканчивал высадку-посадку пассажиров на остановке.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 пассажиров, из них никто не пострадал.

В результате аварии погибла 45-летняя пассажирка Mercedes, 28-летнего водителя с травмами доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь. Предварительно мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи опросили правонарушителя. Это - 28-летний гражданин другого государства, который имеет вид на постоянное место жительства на территории Украины с 2014 года. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги:   Автобус ДТП Киев

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