14 сентября 2018, пятница

В Киеве пьяный таксист с пассажиром врезался в маршрутку и вылетел на трамвайные пути

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У водителя такси обнаружили 2.50 промилле алкоголя в крови
Фото: Информатор

У водителя такси обнаружили 2.50 промилле алкоголя в крови

Ночью в Киеве на улице Борщаговской произошла авария с участием машины такси Renault Kangoo и маршрутки.

Очевидцы рассказали, что водитель такси Renault на высокой скорости не справился с управлением, по касательной врезался в заднюю часть маршрутки и, проломив ограждение линии скоростного трамвая, вылетел на колеи, сообщает Информатор.

Отмечается, что водитель такси был пьян, а в салоне авто находился пассажир. Сначала он сказал, что водитель его друг и что он был уставший за рулем. Но когда ему сообщили, что у водителя 2.50 промилле алкоголя в крови, он заявил, что не знает его и это просто таксист, который его вез.

В результате аварии никто не пострадал. Застрявшая на путях машина, заблокировала движение трамваев в обе стороны. На месте работали два экипажа патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также аварийная бригада Киевпасстранса.

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