В Киеве пьяный полицейский напал на 12-летнюю девочку Сегодня, 12:16 426 Цей матеріал також доступний українською Нападавшим оказался сержант киевской полиции Фото: пресс-служба Нацполиции

В Киеве в одном из скверов два человека, один из которых оказался сотрудником правоохранительных органов, напали на 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Инцидент произошел вечером 20 декабря. Полицейский отобрал у девочки телефон.

Выяснилось, что одним из нападавших является сержантом полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Во время нападения полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и готовится объявления подозрения по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.