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В Киеве пьяная женщина угнала автомобиль после ссоры с водителем и врезалась в столб

Сегодня, 10:43
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36-летняя киевлянка не справилась с управлением и попала в ДТП

В Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения совершила угон автомобиля, однако не справилась с управлением и врезалась в электроопору.

Об этом сообщили в полиции во вторник, 25 декабря.

Мужчина предложил подвезти женщину, она согласилась. Во время поездки они поссорились, и водитель решил ее высадить. Она отказалась добровольно покинуть салон. Когда водитель вышел из машины, чтобы принудительно высадить ее, женщина пересела на водительское сиденье и поехала. Однако не справилась с управлением и попала в ДТП.

Правонарушительницу задержали и доставили в управление полиции. Это - 36-летняя киевлянка, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока суд отпустил ее под личное обязательство.

Теги:   ДТП в Киеве

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