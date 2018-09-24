24 сентября 2018, понедельник

В Киеве пьяная женщина на Daewoo протаранила Dacia и врезалась в церковь Христа

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Сама виновница ДТП не пострадала
Фото: Информатор

Сама виновница ДТП не пострадала

На Теодора Драйзера в Киеве в воскресенье ночью, 23 сентября, произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщает Информатор, автомобиль Dacia Logan двигался в сторону улицы Оноре де Бальзака, когда ему навстречу выехала Daewoo Lanos с выключенными фарами и совершил лобовое столкновение.

От удара Dacia вылетела на противоположную сторону дороги, а Daewoo поехала дальше еще метров 200 и врезалась в здание церкви Иисуса Христа.

Виновником ДТП оказалась женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадали двое пассажиров Dacia, их госпитализировали в больницу.

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