В Киеве пьяная женщина на Daewoo протаранила Dacia и врезалась в церковь Христа

На Теодора Драйзера в Киеве в воскресенье ночью, 23 сентября, произошло ДТП с пострадавшими.
Как сообщает Информатор, автомобиль Dacia Logan двигался в сторону улицы Оноре де Бальзака, когда ему навстречу выехала Daewoo Lanos с выключенными фарами и совершил лобовое столкновение.
От удара Dacia вылетела на противоположную сторону дороги, а Daewoo поехала дальше еще метров 200 и врезалась в здание церкви Иисуса Христа.
Виновником ДТП оказалась женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии пострадали двое пассажиров Dacia, их госпитализировали в больницу.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования