23 октября 2018, вторник

В Киеве перевернулся военный грузовик

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Погибших и пострадавших в результате ДТП нет
Фото: ТСН

Погибших и пострадавших в результате ДТП нет

В Киеве в понедельник, 22 октября, перевернулся военный грузовик.

Как сообщает ТСН, авария случилась возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

Фото: ТСН

 

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок.

Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове