В Киеве перевернулся военный грузовик

В Киеве в понедельник, 22 октября, перевернулся военный грузовик.
Как сообщает ТСН, авария случилась возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.
По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок.
Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.
Журнал Новое Время №38
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