31 мая 2018, четверг

В Киеве переименуют площадь Красная Пресня и еще ряд улиц

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Решение еще должны одобрить депутаты Киевсовета
Фото: kmr.gov.ua

Решение еще должны одобрить депутаты Киевсовета

Комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование некоторых улиц, переулков и площади в столице.

В частности, следующие объекты получат новые названия:

  • улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;
  • улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
  • улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в ​​Святошинском районе;
  • площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
  • переулок Баумана в переулок Физиков в Шевченковском районе;
  • переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
  • улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
  • улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

Ранее эти переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.

НВ также сообщало, что Верховной Раде предложили переименовать Кировоградскую область.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове