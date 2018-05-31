В Киеве переименуют площадь Красная Пресня и еще ряд улиц

Комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование некоторых улиц, переулков и площади в столице.
В частности, следующие объекты получат новые названия:
- улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;
- улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
- улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
- площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
- переулок Баумана в переулок Физиков в Шевченковском районе;
- переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
- улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
- улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Ранее эти переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.
Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.
НВ также сообщало, что Верховной Раде предложили переименовать Кировоградскую область.
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