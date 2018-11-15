В Киеве переименовали улицу Сабурова на Троещине

В четверг, 15 ноября, депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ряда улиц, переулков и площади.
Как сообщается на сайте Киевсовета, ул. Невская переименована на ул. Нивская (Шевченковский район), ул. Желябова - на ул. Марии Капнист (Шевченковский район), проул. Баумана - на проул. Фузиков (Шевченковский район), ул. Кировская - на ул. Старицко-Черняховская (Святошинский район), ул. Сабурова - на ул. Сержа Лифаря (Деснянский район).
Столичные депутаты также изменили название площади Красная Пресня в Подольском районе. Отныне она будет носить название Щекавицкая, так как площадь расположена преимущественно вдоль улицы Щекавицкой.
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