15 ноября 2018, четверг

В Киеве переименовали улицу Сабурова на Троещине

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Название улицы Сабурова изменили на Сержа Лифаря
Фото: Google Maps

Название улицы Сабурова изменили на Сержа Лифаря

В четверг, 15 ноября, депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ряда улиц, переулков и площади.

Как сообщается на сайте Киевсовета, ул. Невская переименована на ул. Нивская (Шевченковский район), ул. Желябова - на ул. Марии Капнист (Шевченковский район), проул. Баумана - на проул. Фузиков (Шевченковский район), ул. Кировская - на ул. Старицко-Черняховская (Святошинский район), ул. Сабурова - на ул. Сержа Лифаря (Деснянский район).

Столичные депутаты также изменили название площади Красная Пресня в Подольском районе. Отныне она будет носить название Щекавицкая, так как площадь расположена преимущественно вдоль улицы Щекавицкой.

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