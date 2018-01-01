В Киеве переименовали Новороссийскую площадь и Советский переулок Сегодня, 17:36 84 Цей матеріал також доступний українською Киевсовет поддержал переименование нескольких улиц

В Киевсовете поддержали переименование ряда улиц и переулков, в том числе новые названия получили Новороссийская площадь и Советский переулок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно решению, переименованы следующие улицы, площади и переулки:

ул. Механизаторов - на ул. Генерала Шаповала в Соломенском районе;

ул. Толстого - на ул. Владимира Беца в Деснянском районе;

площадь Новороссийскую - на площадь Черниговскую в Днепровском районе;

пер. Советский - на ул. Константина Михальчука.

Переулку, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана присвоено название переулок Ковтунивський в Деснянском районе.

В Киеве сквер назвали в честь Кузьмы Скрябина