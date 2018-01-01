В Киеве переименовали Новороссийскую площадь и Советский переулок
Сегодня, 17:36
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В Киевсовете поддержали переименование ряда улиц и переулков, в том числе новые названия получили Новороссийская площадь и Советский переулок.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Согласно решению, переименованы следующие улицы, площади и переулки:
ул. Механизаторов - на ул. Генерала Шаповала в Соломенском районе;
ул. Толстого - на ул. Владимира Беца в Деснянском районе;
площадь Новороссийскую - на площадь Черниговскую в Днепровском районе;
пер. Советский - на ул. Константина Михальчука.
Переулку, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана присвоено название переулок Ковтунивський в Деснянском районе.