В Киеве патрульные спасли 84-летнюю женщину, которая пыталась спрыгнуть с 14 этажа

В Киеве патрульные спасли 84-летнюю женщину, которая пыталась совершить самоубийство.
Как рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел, женщина пыталась прыгнуть с балкона своей квартиры на 14 этаже.
Полицейские, скорая и спасатели прибыли на вызов. Женщина уже находилась с внешней стороны балкона. Двери в ее квартиру были открыты.
Одна из патрульных начала общаться с пенсионеркой, ей удалось уговорить женщину не прыгать вниз. Ее затащили обратно в квартиру и госпитализировали в специализированную больницу.
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