22 июня 2018, пятница

В Киеве патрульные спасли 84-летнюю женщину, которая пыталась спрыгнуть с 14 этажа

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Момент спасения сняли на видеорегистратор
Скриншот с видео

Момент спасения сняли на видеорегистратор

В Киеве патрульные спасли 84-летнюю женщину, которая пыталась совершить самоубийство.

Как рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел, женщина пыталась прыгнуть с балкона своей квартиры на 14 этаже.

Полицейские, скорая и спасатели прибыли на вызов. Женщина уже находилась с внешней стороны балкона. Двери в ее квартиру были открыты.

Одна из патрульных начала общаться с пенсионеркой, ей удалось уговорить женщину не прыгать вниз. Ее затащили обратно в квартиру и госпитализировали в специализированную больницу.

 

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