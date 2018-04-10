В Киеве пассажиры троллейбуса разбили лобовое стекло на машине, заблокировавшей движение - соцсети

Во вторник, 10 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве неизвестный разбил лобовое стекло на неправильно припаркованном автомобиле, который заблокировал движение общественного транспорта.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.

"В Киеве на Майдане пассажиры троллейбуса нанесли штраф на лобовом стекле водителя Хонда из Закарпатья, который припарковался на развороте габаритного транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что киевляне наказали водителя BMW, заблокировавшего движение общественного транспорта.