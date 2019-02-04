В Киеве пассажиры дотолкали до остановки сломавшийся посреди дороги троллейбус - видео Сегодня, 12:39 172 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный Троллейбус заглох во второй полосе движения Скриншот с видео Киев Оперативный

В Киеве неравнодушные пассажиры дотолкали сломавшийся посреди дороги троллейбус до остановки, чтобы не создавать препятствия движению транспорта.

Соответстующее видео, снятое одним из очевидцев, опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

"Прекрасный пример человечности: из-за технической неисправности троллейбус просто остановился во второй полосе. Люди вышли и просто дотолкали транспортное средство к остановке, чтобы не создавать пробку другим участникам дорожного движения", - говорится в сообщении.

Причины поломки общественного транспорта не сообщаются.