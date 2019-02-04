В Киеве пассажиры дотолкали до остановки сломавшийся посреди дороги троллейбус - видео
В Киеве неравнодушные
пассажиры дотолкали сломавшийся посреди дороги троллейбус до остановки, чтобы
не создавать препятствия движению транспорта.
Соответстующее
видео, снятое одним из очевидцев, опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.
"Прекрасный
пример человечности: из-за технической неисправности троллейбус просто
остановился во второй полосе. Люди вышли и просто дотолкали транспортное
средство к остановке, чтобы не создавать пробку другим участникам дорожного
движения", - говорится в сообщении.
Причины поломки
общественного транспорта не сообщаются.