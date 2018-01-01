В Киеве пассажир троллейбуса разбил головой стекло из-за опасного маневра легковушки Сегодня, 11:34 292 Цей матеріал також доступний українською Пассажир троллейбуса получил травму головы

В понедельник, 10 декабря, в Киеве легковой автомобиль подрезал троллейбус, из-за чего один из пассажиров получил травму, разбив головой стекло.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

Как отмечается, инцидент произошел в районе станции метро Вокзальная.

"У станции метро Вокзальная неизвестный автомобиль подрезал отъезжающий от остановки троллейбус №3. Один из пассажиров в результате резкого торможения троллейбуса пробил головой стекло и теперь истекает кровью, дожидается скорой. Водитель авто скрылся", - говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия на данное время нет.