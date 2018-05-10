В Киеве парень избил битой сотрудника спецназа Нацполиции

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Водителю грозит до восьми лет лишения свободы

Водителю грозит до восьми лет лишения свободы

На проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева 18-летний парень избил 26-летнего сотрудника полка полиции особого назначения.

"Неподалеку автозаправки на улице Богатырской работник полиции заметил, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, чем создает аварийную ситуацию. Когда спецназовец сделал замечание правонарушителю, тот с двумя пассажирами агрессивно отреагировали на критику", - рассказали правоохранители.

После этого нарушитель догнал машину полицейского и перекрыл ему дальнейшее движение.

"Когда полицейский вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель Volkswagen вытащил из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил работника полиции по голове", - говорится в сообщении.

В результате нападения правоохранитель получил черепно-мозговую травму.

Через некоторое время злоумышленника задержали.

"Нападавшим оказался 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Свои действия он отказался объяснять на основании статьи 63 Конституции Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве владелец неправильно припаркованной машины избил водителя скорой, ехавшей на вызов.

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