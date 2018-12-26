В Киеве отправили на скамью подсудимых мужчину, который в "обменнике" отобрал у клиента 50 тыс.евро Сегодня, 16:35 168 Цей матеріал також доступний українською Фото: Андрей Лысенко via Facebook За совершенное преступление мужчине грозит до 13 лет заключения

Злоумышленника, который в фиктивном "обменнике" отобрал у клиента 50 тысяч евро, отправили на скамью подсудимых, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Злоумышленник заранее снял офисное помещение на улице Урловской, которое устроил под пункт обмена валют. После этого разместил в интернете объявление об обмене валют по выгодному курсу.

Получив от клиента 50 тыс. евро для обмена, правонарушитель вместе с валютой покинул помещение через специально подготовленное отверстие в стене, однако благодаря оперативному реагированию правоохранителей грабителя задержали по “горячим следам”.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение по ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 186 УК Украины направлено в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленнику грозит от восьми до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.