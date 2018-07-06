В Киеве открыли памятную доску поэту Мандельштаму

В четверг, 5 июля, на улице Марии Заньковецкой в Киеве состоялось открытие памятной доски поэту Осипу Мандельштаму и его жене Надежде.
Автором мемориальной доски стала скульптор Светлана Карунская, передает Радио Свобода.
Инициаторами проекта стали Украинский центр Международного ПЕН-клуба, издательство Дух і Літера и Центр Юдаики.
Осип Мандельштам (1891-1938) был русским поэтом, прозаиком и переводчиком, эссеистом, критиком, литературоведом. В 1919 году в Киеве он познакомился с будущей женой, Надеждой Яковлевной Хазиной. Пребывая в Украине, Мандельштам, возможно, контактировал с группой украинских неоклассиков.
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