06 июля 2018, пятница

В Киеве открыли памятную доску поэту Мандельштаму

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Памятная доска появилась на улице Заньковецкой

Памятная доска появилась на улице Заньковецкой

В четверг, 5 июля, на улице Марии Заньковецкой в Киеве состоялось открытие памятной доски поэту Осипу Мандельштаму и его жене Надежде.

Автором мемориальной доски стала скульптор Светлана Карунская, передает Радио Свобода.

Инициаторами проекта стали Украинский центр Международного ПЕН-клуба, издательство Дух і Літера и Центр Юдаики.

Осип Мандельштам (1891-1938) был русским поэтом, прозаиком и переводчиком, эссеистом, критиком, литературоведом. В 1919 году в Киеве он познакомился с будущей женой, Надеждой Яковлевной Хазиной. Пребывая в Украине, Мандельштам, возможно, контактировал с группой украинских неоклассиков.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове