В Киеве открыли обновленную детскую железную дорогу
В Киеве открыт 66-й сезон перевозок обновленной Киевской детской железной дороги.
В Сырецком парке на открытые детской железной дороги присутствовали председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов и представители Киевской городской госадминистрации.
Об этом сообщает сайт Укрзализныци.
«Эта железная дорога — флагман для нас. Это не только развлекательный аттракцион, где дети могут прокатиться по железной дороге, но и действующий учебный центр», — рассказал Кравцов.
Он отметил, что сейчас здесь учится полтысячи детей.
«Именно здесь дети могут попробовать себя в роли железнодорожника, получить яркие впечатления, узнать много интересного», — добавил Кравцов.
Дитяча залізниця в Києві
1 червня 2019. У Києві відкрито 66-й сезон перевезень оновленою Київською дитячою залізницею.