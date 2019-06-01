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В Киеве открыли обновленную детскую железную дорогу

Вчера, 14:57
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В Киеве открыли обновленную детскую железную дорогу - фото

Укрзализныця

Запуск детской железной дороги

В Киеве открыт 66-й сезон перевозок обновленной Киевской детской железной дороги.

В Сырецком парке на открытые детской железной дороги присутствовали председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов и представители Киевской городской госадминистрации.

Об этом сообщает сайт Укрзализныци.

«Эта железная дорога — флагман для нас. Это не только развлекательный аттракцион, где дети могут прокатиться по железной дороге, но и действующий учебный центр», — рассказал Кравцов.

Он отметил, что сейчас здесь учится полтысячи детей.

«Именно здесь дети могут попробовать себя в роли железнодорожника, получить яркие впечатления, узнать много интересного», — добавил Кравцов.

Дитяча залізниця в Києві

1 червня 2019. У Києві відкрито 66-й сезон перевезень оновленою Київською дитячою залізницею.

sw.uz.gov.ua

Теги:   Укрзализныця Евгений Кравцов

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