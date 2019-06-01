В Киеве открыли обновленную детскую железную дорогу Вчера, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця Запуск детской железной дороги Укрзализныця

В Киеве открыт 66-й сезон перевозок обновленной Киевской детской железной дороги.

В Сырецком парке на открытые детской железной дороги присутствовали председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов и представители Киевской городской госадминистрации.

Об этом сообщает сайт Укрзализныци.

«Эта железная дорога — флагман для нас. Это не только развлекательный аттракцион, где дети могут прокатиться по железной дороге, но и действующий учебный центр», — рассказал Кравцов.

Он отметил, что сейчас здесь учится полтысячи детей.

«Именно здесь дети могут попробовать себя в роли железнодорожника, получить яркие впечатления, узнать много интересного», — добавил Кравцов.