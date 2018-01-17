В Киеве открыли мемориальную доску погибшему в Ираке журналисту Процюку

Во вторник, 16 января, в Киеве прошло открытие мемориальной доски, установленной в память о погибшем в 2003 году украинском операторе информационного агентства Reuters Тарасу Процюку.
Табличка установлена на здании на улице Богдана Хмельницкого, где находился офис Reuters, передает Радио Свобода.
Инициаторами установки мемориальной доски стали коллеги и друзья Тараса Процюка.
Автором стал скульптор Виктор Хоменко.
Напомним, в ноябре в Грузии появился памятник Лесе Украинке.
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