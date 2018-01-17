В Киеве открыли мемориальную доску погибшему в Ираке журналисту Процюку

Табличка установлена на здании, где ранее находилось информагентство Reuters

Во вторник, 16 января, в Киеве прошло открытие мемориальной доски, установленной в память о погибшем в 2003 году украинском операторе информационного агентства Reuters Тарасу Процюку.

Табличка установлена на здании на улице Богдана Хмельницкого, где находился офис Reuters, передает Радио Свобода.

Инициаторами установки мемориальной доски стали коллеги и друзья Тараса Процюка.

Автором стал скульптор Виктор Хоменко.

Напомним, в ноябре в Грузии появился памятник Лесе Украинке.