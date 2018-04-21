В Киеве открыли мемориал погибшему бойцу АТО Мирославу Мысле

Мирослав Мысля погиб 2 октября 2016 года вблизи села Крымское Луганской области, ему было 24 года

В Киеве недалеко от станции метро Шулявская открыли памятник погибшему воину АТО Мирославу Мысле.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мемориал находится на улице Смоленской. На открытии присутствовал мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что украинцы должны помнить отвагу Мирослава и тысяч других ребят, которые положили свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Мирослав родился 4 июля 1992 года на Закарпатье. В 2013 окончил исторический факультет Харьковского национального университета им. Каразина. С первых дней военных действий ушел на фронт добровольцем. Сначала в составе батальона МВД особого назначения Сич, затем служил в Вооруженных силах Украины в штурмовой роте Карпатская Сечь.

Он погиб 2 октября 2016-го вблизи села Крымское Луганской области от множественных огнестрельных ранений во время минометного обстрела. Ему было 24 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве в госпитале умер военный, получивший ранения под Авдеевкой.