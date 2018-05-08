В Киеве открылась выставка об украинцах, которые прошли нацистские концлагеря

В центре Киева открылась выставка "Триумф человека. Жители Украины, которые прошли нацистские концлагеря".

Как передает Интерфакс-Украина, экспозиция находится по улице Крещатик, 22, возле здания Главпочтамта. Более 20 стендов повествуют о 30 человеческих судьбах в 11 лагерях Третьего Рейха.

В Украинском института национальной памяти сообщили, что выходцы из Украины были в Аушвице, в Бухенвальде, в Дахау, в Равенсбрюке, и других концлагерях нацистской Германии.

"Они растворились в море различных национальных групп "русских" (граждан СССР), "поляков", "венгров", "румын". Из-за того, что Украина не была независимой, мы не знаем, сколько точно наших соотечественников прошли нацистские "мельницы смерти". Но украинское измерение концлагерей иллюстрируют судьбы украинских заключенных", - подчеркнули в Украинском институте национальной памяти.

В открытии экспозиции приняли участие министр культуры Украины Евгений Нищук и руководитель УИНП Владимир Вятрович.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине.

Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая, были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.

Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны в 2015 году. Символом Дня памяти и примирения является красный мак.