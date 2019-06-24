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В Киеве обустроят архив советских спецслужб

Сегодня, 18:02
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В Киеве обустроят архив советских спецслужб - фото

ИНП

Сейчас архивные документы хранятся в разных ведомствах

В одном из помещений Национального банка в Киеве обустроят единый архив советских спецслужб за 1917−1991 годы.

Об этом сообщили в Институте национальной памяти.

Архив будет располагаться в здании площадью более 11 тысяч кв. м на ул. Пуховской, 7 на Троещине.

В архив перевезут все документы советских спецслужб ЧК, НКВД и КГБ, которые сейчас хранятся в Службе безопасности, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и судах.

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В рамках реформы декоммунизации планируют существенно упростить доступ к архивным документам. В новом архиве нужно будет подать только обращение и документ, удостоверяющий личность.

«Станет значительно удобнее для пользователей. Все в одном месте, комфортные читальные залы, для доступа достаточно лишь обращения и паспорта; не будет лишней бумажной волокиты, как сейчас, чтобы зайти в режимное помещение СБУ или МВД», - заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Первый вице-премьер-министр Степан Кубив отметил, что в дальнейшем проведут цифровизацию каталогов и документации, а также оцифруют сами документы.

Когда помещение архива будет обустроено для посетителей - не сообщается.

Теги:   Владимир Вятрович Украинский институт национальной памяти Киев Архивы КГБ Архив

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