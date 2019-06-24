В Киеве обустроят архив советских спецслужб Сегодня, 18:02 255 Цей матеріал також доступний українською ИНП Сейчас архивные документы хранятся в разных ведомствах ИНП

В одном из помещений Национального банка в Киеве обустроят единый архив советских спецслужб за 1917−1991 годы.

Об этом сообщили в Институте национальной памяти.

Архив будет располагаться в здании площадью более 11 тысяч кв. м на ул. Пуховской, 7 на Троещине.

В архив перевезут все документы советских спецслужб ЧК, НКВД и КГБ, которые сейчас хранятся в Службе безопасности, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и судах.

В рамках реформы декоммунизации планируют существенно упростить доступ к архивным документам. В новом архиве нужно будет подать только обращение и документ, удостоверяющий личность.

«Станет значительно удобнее для пользователей. Все в одном месте, комфортные читальные залы, для доступа достаточно лишь обращения и паспорта; не будет лишней бумажной волокиты, как сейчас, чтобы зайти в режимное помещение СБУ или МВД», - заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив отметил, что в дальнейшем проведут цифровизацию каталогов и документации, а также оцифруют сами документы.

Когда помещение архива будет обустроено для посетителей - не сообщается.